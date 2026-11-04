Fotbollsspelare i Shakhtar Donetsk och Sporting CP håller en tyst minut för Jesus de Miguel innan Champions League-matchen på tisdagskvällen.

Spansk polis har inlett en förundersökning om vållande till annans död efter fotbollsspelaren Jesús de Miguels död, rapporterar Sky Sports.

30-årige Teneriffaspelaren Jesús de Miguel drabbades av hjärtstopp efter en kollision med Andorramålvakten Jesús Owono på måndagskvällen. Jesús de Miguel blev liggande och fick läkarvård på planen, men dog på tisdagsmorgonen på sjukhus.

Jesús Owono var förkrossad efter matchen och har ännu inte uttalat sig om händelsen.