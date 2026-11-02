Toppmötet, svenskmötet och klassikermötet. Det går att sätta flera epitet på söndagens match mellan Liverpool och Arsenal som Londonklubben vann med 1-0 på söndagskvällen. Men efter matchen har nästan allt fokus legat på en situation som Liverpools svenske anfallare Alexander Isak var inblandad i.

Strax efter Arsenals mål hoppade svensken upp för att försöka nicka in ett inlägg men missade bollen efter en rejäl tröjdragning från Arsenalbacken Jurriën Timber. Hemmalaget protesterade vilt och ville ha straff, men varken huvuddomaren Andy Madley eller VAR-rummet höll med.

Liverpools tränare Andoni Iraola säger att han kommer instruera Isak att slänga sig på marken nästa gång.

– Om han slänger sig blåser de straff med hundra procents säkerhet.