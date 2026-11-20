En drönarfilm från Mauricio Pochettinos första träning med sin nya klubb Manchester United har publicerats på Youtube, skriver Sky Sports.

Det tolv minuter långa klippet visar de taktiska förberedelserna inför helgens match mot Liverpool och har väckt stor uppståndelse. Mannen bakom Youtube-kontot har raderat filmen och ber klubben om ursäkt.

”Även om drönarflygningen var laglig medger jag fullt ut att att det var oetiskt”, skriver kontot CC Overview.

Syftet ska inte ha varit att ge Liverpool några fördelar utan att ge United-supportrarna möjlighet att för första gången se Pochettino som tränare.