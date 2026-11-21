Uppgifter: Tom Brady vill köpa in sig i Chelsea
Den tidigare NFL-stjärnan Tom Brady och en av techmiljardären Elon Musks advokater vill köpa in sig i den engelska fotbollsklubben Chelsea, enligt uppgifter till The Guardian.
Enligt tidningen rör det sig om köp av aktier i Clearlake Capital, klubbens majoritetsägare. Brady och advokaten Alex Spiro skulle i så fall få minoritetsposter utan rösträtt i storklubben.
Brady ägde fram till alldeles nyligen drygt 3 procent av aktierna i Birmingham City, som spelar i den engelska andradivisionen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen