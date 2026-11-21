Tom Brady i samband med en match i italienska Serie A i februari.

Den tidigare NFL-stjärnan Tom Brady och en av techmiljardären Elon Musks advokater vill köpa in sig i den engelska fotbollsklubben Chelsea, enligt uppgifter till The Guardian.

Enligt tidningen rör det sig om köp av aktier i Clearlake Capital, klubbens majoritetsägare. Brady och advokaten Alex Spiro skulle i så fall få minoritetsposter utan rösträtt i storklubben.

Brady ägde fram till alldeles nyligen drygt 3 procent av aktierna i Birmingham City, som spelar i den engelska andradivisionen.