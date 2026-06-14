Förundersökning om inbrott hos Åkesson läggs ner
Åklagaren har beslutat att lägga ner en förundersökning om misstänkt brott hemma hos Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, rapporterar Ekot. Orsaken är att man inte har lyckats hitta någon misstänkt i fallet.
Brottet skulle ha skett i slutet av mars i år. Enligt Aftonbladets uppgifter rörde det sig om ett inbrottsförsök i Åkessons hem i Sölvesborg, som ledde till att partiledaren konfronterade inbrottstjuven. I nedläggningsbeslutet framgår det emellertid att fallet har rubricerats som försök till stöld.
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