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Jimmie Åkesson under Sverigedemokraternas valkickoff, som arrangerades under lördagen. (Stefan Jerrevång/TT)
Inrikes

Förundersökning om inbrott hos Åkesson läggs ner

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Åklagaren har beslutat att lägga ner en förundersökning om misstänkt brott hemma hos Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, rapporterar Ekot. Orsaken är att man inte har lyckats hitta någon misstänkt i fallet.

Brottet skulle ha skett i slutet av mars i år. Enligt Aftonbladets uppgifter rörde det sig om ett inbrottsförsök i Åkessons hem i Sölvesborg, som ledde till att partiledaren konfronterade inbrottstjuven. I nedläggningsbeslutet framgår det emellertid att fallet har rubricerats som försök till stöld.

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Aftonbladet
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