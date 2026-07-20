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Fotbolls-VM blev en kassako – stärker Infantinos grepp

President Trump and FIFA President Infantino stand on stage as Spain raises the Winner s Trophy following the FIFA World Cup 2026 Final at New York New Jersey Stadium on July 19. (Andrew Harnik/Getty Images/Bloomberg)

Sommarens fotbolls-VM blev det största och mest lönsamma hittills. Men rekordet har ett pris. Dyra biljetter och politiska ingripanden har förstärkt bilden av ett förbund som sätte…

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Bloomberg

World Cup Ends With Glory for Football and Hard Cash for FIFA

It’s hard to argue the World Cup hasn’t been a suc…

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