Fotbolls-VM blev en kassako – stärker Infantinos grepp
Sommarens fotbolls-VM blev det största och mest lönsamma hittills. Men rekordet har ett pris. Dyra biljetter och politiska ingripanden har förstärkt bilden av ett förbund som sätte…
Bloomberg
World Cup Ends With Glory for Football and Hard Cash for FIFA
It’s hard to argue the World Cup hasn’t been a suc…
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