Livstids fängelse för ledare inom Foxtrot – beställde mord från utlandet

Gängtoppen Poya Shafie döms till livstids fängelse för flera brott kopplade till Foxtrots konflikt med Dalennätverket.

Foxtrottoppen Poya Shafie, 30, döms till livstids fängelse för en rad brott kopplade till konflikten mellan Foxtrot och Dalennätverket i Stockholm. Enligt åklagaren har han fungerat som koordinator och styrt mord och narkotikahandel från utlandet via sociala medier, skriver SVT Nyheter.

”Brotten är oerhört samhällsskadliga och har begåtts i en gängrelaterad kontext med våldsbrottslighet som inneburit betydande risk för helt oskyldiga människors liv eller hälsa”, skriver Södertörns tingsrätt i ett pressmeddelande.

Shafie har pekats ut som Foxtrotnätverkets ledare Rawa Majids högra hand och fotograferades tillsammans med honom i Irak 2022. Shafie greps i Irak 2023 och lämnades över till Sverige 2025.

Han har nekat till brott.