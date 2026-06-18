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Gängtoppen Poya Shafie döms till livstids fängelse för flera brott kopplade till Foxtrots konflikt med Dalennätverket. (Polisen/TT)
GängvåldetFoxtrotkonflikten

Livstids fängelse för ledare inom Foxtrot – beställde mord från utlandet

Av Anders Hovne
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Foxtrottoppen Poya Shafie, 30, döms till livstids fängelse för en rad brott kopplade till konflikten mellan Foxtrot och Dalennätverket i Stockholm. Enligt åklagaren har han fungerat som koordinator och styrt mord och narkotikahandel från utlandet via sociala medier, skriver SVT Nyheter.

”Brotten är oerhört samhällsskadliga och har begåtts i en gängrelaterad kontext med våldsbrottslighet som inneburit betydande risk för helt oskyldiga människors liv eller hälsa”, skriver Södertörns tingsrätt i ett pressmeddelande.

Shafie har pekats ut som Foxtrotnätverkets ledare Rawa Majids högra hand och fotograferades tillsammans med honom i Irak 2022. Shafie greps i Irak 2023 och lämnades över till Sverige 2025.

Han har nekat till brott.

Domstolens pressmeddelande
pressmeddelande · www.domstol.se
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TT
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