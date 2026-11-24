Läkemedelsjätten Sanofi köper amerikanska Insmed för 41 miljarder dollar, motsvarande omkring 420 miljarder kronor.

Det är den största affären inom sektorn på tre år, skriver CNBC.

Köpet beskrivs som ett sätt för Sanofi att överbrygga ”patent-stupet” när deras storsäljande läkemedel dupixent får kopieras.

Insmed rusar 14 procent i förhandeln på Wall Street.