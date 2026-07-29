Dj:n Kavinsky hittad död – känd för hiten ”Nightcall”

Den franske dj:n Kavinsky har hittats död i sitt hem, rapporterar Le Parisien. Kavinsky, som egentligen heter Vincent Belorgey var 50 år gammal och hittades på tisdagskvällen.

Han är framförallt känd för att ha producerat låten ”Nightcall” som var med i soundtracket till filmen ”Drive” från 2011.