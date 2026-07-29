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Nöje & kultur

Dj:n Kavinsky hittad död – känd för hiten ”Nightcall”

Av Louise Cassemar
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Den franske dj:n Kavinsky har hittats död i sitt hem, rapporterar Le Parisien. Kavinsky, som egentligen heter Vincent Belorgey var 50 år gammal och hittades på tisdagskvällen.

Han är framförallt känd för att ha producerat låten ”Nightcall” som var med i soundtracket till filmen ”Drive” från 2011.

Uppgifter till franska medier om att artisten ska ha haft huvudvärk de senaste dagarna
www.leparisien.fr
Kavinsky uppträdde vid avslutningsceremonin för OS i Paris 2024
www.liberation.fr
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