På fredag gör Frida Karlsson säsongsdebut i Bruksvallarna. Bara två dagar innan dess vittnar hon i rätten mot den 65-årige man som dömts för att ha stalkat henne, rapporterar TT.

– Jag vill inte påverkas av det, men samtidigt vill jag inte ge honom eller någon annan möjligheten att komma för nära, har skidstjärnan tidigare sagt till nyhetsbyrån.

I ett och ett halvt år har mannen förföljt Frida Karlsson genom att ringa vid 207 tillfällen, lämna massor av röstmeddelanden och skicka mängder med sms. Trots domen har han fortsatt söka kontakt, därför sker nu ännu en rättegång.

Mannen nekar till brott.