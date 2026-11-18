Frida Karlsson till höger, bild från rättegången till vänster.

I dag hålls en ny rättegång mot skidåkaren Frida Karlssons stalker i Eskilstuna tingsrätt. Men först dök mannen inte upp. Det rapporterar TT.

– Jag har ingen uppgift om varför, säger hans försvarare Hozan Feyzi.

Först en halvtimme senare var mannen på plats och förhandlingarna kunde påbörjas.

– Det är jobbigt, jag vill inte sitta här igen. Jag är frustrerad över att det aldrig slutar, säger Frida Karlsson under rättegången, enligt Sportbladet.

Mannen, som är i 65-årsåldern, dömdes redan 2025 för att ha stalkat Karlsson. Han fick då villkorlig dom och böter på 40 000 kronor. Men trots domen har han fortsatt försöka kontakta Karlsson. Han nekar till brott.