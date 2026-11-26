FT: Pensionskris skakar väst – Sverige har lärdomarna
Allt mer av skattebetalarnas pengar går till pensioner, samtidigt som många äldre har det bättre ställt än unga. I Frankrike, Spanien och Italien går numera var fjärde euro av de o…
Financial Times
How pensions ate the state
Retirees are more affluent than ever in high-incom…
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