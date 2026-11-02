Guldfiskar som övergivits av sina ägare och dumpats i vattendrag och dammar ställer till allvarliga problem. Flera medier rapporterar att Sportfiskarna i region väst nu sätter in en gädda i Kvarndammen i Göteborg för att problemet ska minskas.

Förhoppningen är att gäddan, som kallas Rolf, ska fånga och äta samtliga invasiva guldfiskar i Kvarndammen.

– De här dammarna i stadsmiljö är inte anpassade för att ha fisk i sig. När guldfiskarna dumpas här så äter de upp ynglen och kan helt enkelt slå ut hela salamander- och grodpopulationen, säger Henrik Möller, projektledare på Sportfiskarna, till SVT Göteborg.

I hela Västra Götaland ska 22 större dammar innehålla guldfisk som övergivits av sina ägare.