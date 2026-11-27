Värnpliktiga vid norrländska förband har fått äta gammal mat och har utsatts för kollektiva bestraffningar. Det slår Pliktrådet larm om, enligt SVT Nyheter Jämtland.

Bland annat har värnpliktiga kollektivt tvingats till armhävningar och löpning vid sen ankomst. Under en fjällmarsch i somras ska värnpliktiga även ha fått äta utgången mat, vilket gjorde flera personer sjuka, och i omgångar har det saknats handsprit, handpapper och toapapper.

– I det här fallet har det ju hälsovådliga konsekvenser som jag faktiskt inte har sett på jättemånga andra förband, säger Hilda Ahvelid, vice ordförande i Pliktrådet, till SVT.