Gangsterrapparen Jaffar Byn lägger av – ber om ursäkt

Jafar Sadik lägger musiken på hyllan efter sitt kommande album. Det säger gangsterrapparen i en intervju med Dagens ETC.

Han blev känd under artistnamnet ”Jaffar Byn” när han rappade om gängkonflikter han själv befann sig mitt i. Enligt egen utsago lämnade han kriminaliteten 2021 och han ber nu om ursäkt om hans musik ”vilselett” unga.

— Det är inte meningen att ni ska lyssna på min musik och begå brott. Musiken var aldrig till för att ni skulle gå och mörda till den.