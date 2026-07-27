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Terrordådet mot Berlin PrideOmni förklarar

Gärningsmannen i Berlin var på polisens radar – därför räckte det inte

(TT/Tyska polisen)

Den misstänkte gärningsmannen bakom attacken mot ett pridefirande i Berlin var sedan länge känd av myndigheterna och klassad som ett islamistiskt hot. Nu växer frågorna om varför han fortfarande var på fri fot.

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