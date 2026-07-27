Terrordådet mot Berlin Pride • Omni förklarar
Gärningsmannen i Berlin var på polisens radar – därför räckte det inte
Den misstänkte gärningsmannen bakom attacken mot ett pridefirande i Berlin var sedan länge känd av myndigheterna och klassad som ett islamistiskt hot. Nu växer frågorna om varför han fortfarande var på fri fot.
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