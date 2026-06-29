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Gaute Helstrup (Mats Torbergsen / NTB)
Herrallsvenskan 2026

Gaute Helstrup uppges vara klar som ny Malmötränare

Av Jacob Ruderstam
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Malmö har kommit överens med Gaute Helstrup om att han ska ta över uppdraget som ny huvudtränare, enligt uppgifter till Expressen. Även lokaltidningen Avisa Nordland har liknande uppgifter.

Helstrup kommer från Norge och har de senaste åren varit assisterande tränare i succélaget Bodö/Glimt.

Malmö har varit på tränarjakt sedan spanjoren Miguel Angel Ramirez sparkades efter en svag inledning på den herrallsvenska säsongen.

Helstrup uppges lämna Norge för att ta över Malmö
Expressen
MFF har letts av tidigare spelare Guillermo Molins sedan Ramirez lämnade
www.fotbollskanalen.se
Kommer att presenteras ”inom kort”, enligt norska uppgifterna
www.an.no
bakgrund
 
Gaute Helstrup
Wikipedia (en)
Gaute Ugelstad Helstrup (born 15 May 1976) is a professional football manager and former Norwegian football midfielder who is the assistant manager of Bodø/Glimt.
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