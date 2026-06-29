Gaute Helstrup uppges vara klar som ny Malmötränare
Malmö har kommit överens med Gaute Helstrup om att han ska ta över uppdraget som ny huvudtränare, enligt uppgifter till Expressen. Även lokaltidningen Avisa Nordland har liknande uppgifter.
Helstrup kommer från Norge och har de senaste åren varit assisterande tränare i succélaget Bodö/Glimt.
Malmö har varit på tränarjakt sedan spanjoren Miguel Angel Ramirez sparkades efter en svag inledning på den herrallsvenska säsongen.
bakgrund
Gaute Helstrup
Wikipedia (en)
Gaute Ugelstad Helstrup (born 15 May 1976) is a professional football manager and former Norwegian football midfielder who is the assistant manager of Bodø/Glimt.
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