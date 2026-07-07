Gazabor bygger hem av lera: ”Livet i tälten är tortyr”
I två år bodde Jaafar Atallahs föräldrar i tält. Till slut byggde den palestinska krukmakaren ett hem åt dem av Gazas egen jord. Med lera och vatten formade han tegelstenar till en…
Financial Times
Gazans turn to clay and rubble to build new homes
Palestinians construct makeshift mud huts to escap…
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