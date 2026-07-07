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Gazabor bygger hem av lera: ”Livet i tälten är tortyr”

Displaced Palestinian children carry refilled water containers in Deir al-Balah, central Gaza Strip, July 4, 2026. (Abdel Kareem Hana/AP/TT)

I två år bodde Jaafar Atallahs föräldrar i tält. Till slut byggde den palestinska krukmakaren ett hem åt dem av Gazas egen jord. Med lera och vatten formade han tegelstenar till en…

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Financial Times

Gazans turn to clay and rubble to build new homes

Palestinians construct makeshift mud huts to escap…

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