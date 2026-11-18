Gustav Gellerbrant får nytt toppjobb som kanslichef
Gustav Gellerbrant blir kanslichef hos Sverigedemokraterna i riksdagen, rapporterar SVT Nyheter.
Gellerbrant har tidigare varit chef över partiets samordningskansli i Rosenbad, men tog en paus efter att Expo avslöjat att hans sambo delat prorysk propaganda. Pausen varade bara över valet, innan han förlorade jobbet i och med att Tidöavtalet föll. Han började då arbeta på SD:s kansli i riksdagen.
”Att han nu träder in som riksdagskanslichef är en naturlig följd av detta, då han nu ska leda arbetet med att finslipa vår organisation ytterligare inför framtiden”, skriver SD:s pressavdelning till SVT.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen