Gustav Gellerbrant blir kanslichef hos Sverigedemokraterna i riksdagen, rapporterar SVT Nyheter.

Gellerbrant har tidigare varit chef över partiets samordningskansli i Rosenbad, men tog en paus efter att Expo avslöjat att hans sambo delat prorysk propaganda. Pausen varade bara över valet, innan han förlorade jobbet i och med att Tidöavtalet föll. Han började då arbeta på SD:s kansli i riksdagen.

”Att han nu träder in som riksdagskanslichef är en naturlig följd av detta, då han nu ska leda arbetet med att finslipa vår organisation ytterligare inför framtiden”, skriver SD:s pressavdelning till SVT.