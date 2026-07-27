Glenn Hysén drabbad av Parkinsons sjukdom

Fotbollslegendaren Glenn Hysén har drabbats av Parkinsons sjukdom, berättar han för Hänt.

Hysén säger att det handlar om en mild form och att han tar medicin tre till fyra gånger om dagen. Han säger att det inte kommer att bli värre.

– Det är inget farligt, men man får ju behandla det.

Enligt 66-åringen gör sig sjukdomen påmind när han befinner sig i sociala sammanhang som gör honom nervös. I övrigt säger han sig vara ganska obrydd kring beskedet.