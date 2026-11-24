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Pepparkakor, prinskorv och gravad lax. De finns bland varorna som blir billigare på årets julbord, enligt Matpriskollens undersökning.

Bland de 50 varor som årligen undersöks i ”julkassen” har priserna i genomsnitt sjunkit.

– Det är ganska mycket, 6-7 procent, säger Matpriskollens vd Ulf Mazur till TV4 Nyheterna.

Att matmomsen har sänkts från 12 procent till 6 procent fram till 31 december är den främsta anledningen till sänkta priser.