En 37-årig man i Vimmerby hade stuvat undan en stor mängd vapen i en lagerlokal, tillsammans med stubintråd och föremål med nazistiska symboler. Nu döms han för grovt vapenbrott till fängelse i fem och ett halvt år, rapporterar TT.

Förundersökningen visar också att han på sociala medier använt sig av nazistiska uttryck. Skämtsam jargong, menar han själv men åklagare Jacob Semark säger att det har betydelse för bedömningen av vapenbeslaget.

– Vapnen var i en sådan miljö att de potentiellt skulle kunna komma till brottslig användning, säger han till nyhetsbyrån.

Totalt handlar det om 31 vapen, bland annat olika sorters gevär, halvautomatiska pistoler och en kulspruta.