Gömde sig i driftrum innan livsfarlig skyskrapsklättring

Kända extremklättrarna och influerarna Ivan Kuznetsov och Angelina Nikolau har identifierats som duon som olagligt tog sig upp på Empire State Buildings högsta punkt i veckan, rapporterar CNN. Paret har åtalats i en domstol i New York och hålls nu under övervakning.

Domstolshandlingar och övervakningsfilmer avslöjar flera detaljer kring det våghalsiga stuntet. Ryska Kuznetsov och Nikolau köpte biljetter för att se utsikten från 102 våningen. Därefter ska de ha tagit sig in i ett driftrum, där de spenderade natten. Vid gryningen syntes den maskerade duon ta sig upp genom en lucka i taket, i närheten av skyskrapans spira, eller antenn. Där uppe friade Ivan Kuznetsov och höll upp en flagga med ett kärleksbudskap.

Händelsen väckte stor uppmärksamhet tidigare i veckan och många har ställt sig undrande till hur paret tog sig förbi säkerheten på en så övervakad plats.