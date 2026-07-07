Google investerar i europeisk fusionskraft
Alphabet-ägda Google är en av investerarna i en mångmiljardsatsning för att utveckla en anläggning för fusionskraft i Tyskland.
Det tyska bolaget bakom satsningen, Proxima Fusion, har i en nyemission tagit in 411 miljoner euro, motsvarande 4,5 miljarder kronor, till satsningen. I emissionen värderas Proxima Fusion till 26 miljarder kronor.
Även om Proxima är den största satsningen på fusionskraft i Europa så finns det flera liknande satsningar i USA som har dragit in mer pengar. Satsningar som backas av bland andra Sam Altman och av Google själva.
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