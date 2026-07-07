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Arbetare på Commonwealth Fusion Systems i USA 2023. Bolaget är en av de stora konkurrenterna till Proxima Fusion inom fusionskraft. (Steven Senne / AP)
Jakten på fusionsenergi

Google investerar i europeisk fusionskraft

Av Magnus Eriksson
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Alphabet-ägda Google är en av investerarna i en mångmiljardsatsning för att utveckla en anläggning för fusionskraft i Tyskland.

Det tyska bolaget bakom satsningen, Proxima Fusion, har i en nyemission tagit in 411 miljoner euro, motsvarande 4,5 miljarder kronor, till satsningen. I emissionen värderas Proxima Fusion till 26 miljarder kronor.

Även om Proxima är den största satsningen på fusionskraft i Europa så finns det flera liknande satsningar i USA som har dragit in mer pengar. Satsningar som backas av bland andra Sam Altman och av Google själva.

Google är på jakt efter billig energi
CNBC
Den tyska energikoncernen RWE finns också med bland investerarna
TT
Fusionsenergi - enkelt förklarat
www.kth.se
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Jakten på fusionsenergiGoogleAlphabetKärnkraftTyskland