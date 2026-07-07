Google investerar i europeisk fusionskraft

Arbetare på Commonwealth Fusion Systems i USA 2023. Bolaget är en av de stora konkurrenterna till Proxima Fusion inom fusionskraft.

Alphabet-ägda Google är en av investerarna i en mångmiljardsatsning för att utveckla en anläggning för fusionskraft i Tyskland.

Det tyska bolaget bakom satsningen, Proxima Fusion, har i en nyemission tagit in 411 miljoner euro, motsvarande 4,5 miljarder kronor, till satsningen. I emissionen värderas Proxima Fusion till 26 miljarder kronor.

Även om Proxima är den största satsningen på fusionskraft i Europa så finns det flera liknande satsningar i USA som har dragit in mer pengar. Satsningar som backas av bland andra Sam Altman och av Google själva.