Göteborgs rödgröna styre vill gärna att det blir lite mer som i Stockholm, åtminstone vad gäller p-böter. Det rapporterar GP.

Stadsmiljönämnden röstade på fredagen enhälligt för ett förslag om att höja p-boten från 600 till 750 kronor för de minst allvarliga förseelserna, och från 1 100 till 1 300 för de allvarligaste. ”Stockholmspriser”, med andra ord.

– Det har blivit en stark rabatt på att parkera fel i Göteborg. Det kan vi inte stå bakom, säger Karin Pleijel (MP).