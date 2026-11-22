Göteborg inför ”Stockholmspriser” för felparkeringar
Göteborgs rödgröna styre vill gärna att det blir lite mer som i Stockholm, åtminstone vad gäller p-böter. Det rapporterar GP.
Stadsmiljönämnden röstade på fredagen enhälligt för ett förslag om att höja p-boten från 600 till 750 kronor för de minst allvarliga förseelserna, och från 1 100 till 1 300 för de allvarligaste. ”Stockholmspriser”, med andra ord.
– Det har blivit en stark rabatt på att parkera fel i Göteborg. Det kan vi inte stå bakom, säger Karin Pleijel (MP).
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