Göteborgs stads sekretessbelagda handlingar med personuppgifter riskerade att läcka på grund av en säkerhetsbrist, skriver P4 Göteborg. På grund av en sårbarhet i systemet Ciceron, som används för att hantera ärenden och dokument, kunde vem som helst komma åt handlingarna.

Göteborgs stad ser inga indikationer på att någon obehörig utnyttjat säkerhetsbristen.

Felet ska nu vara åtgärdat.