Wallmans Salonger öppnar i Göteborg och inviger en chokladskulptur av Håkan Hellström, Tomas von Brömssen, Claes Malmberg och Lotta Engberg

På onsdagen avtäcktes en ny skulptur i Kungsportshuset i Göteborg.

Bakom statyn, som liknar Mount Rushmore, står konditorn Jimmy Wollberg. Washington, Jefferson, Roosevelt och Lincoln har dock ersatts av Håkan Hellström, Tomas von Brömssen, Claes Malmberg och Lotta Engberg – i schweizisk choklad, skriver Expressen.

– Det känns fantastiskt och oerhört smickrande, säger Malmberg till Göteborgs-Posten.

Skapelsen tog månader att färdigställa och består av mellan 100 och 150 kilo choklad, berättar Wollberg.

Men vad som kommer hända med statyn framåt återstår att se.

– Den går att äta inom ett år, men jag skulle inte rekommendera att vänta för länge i så fall.