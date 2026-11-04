Göteborgskändisar hedras med skulptur i choklad
På onsdagen avtäcktes en ny skulptur i Kungsportshuset i Göteborg.
Bakom statyn, som liknar Mount Rushmore, står konditorn Jimmy Wollberg. Washington, Jefferson, Roosevelt och Lincoln har dock ersatts av Håkan Hellström, Tomas von Brömssen, Claes Malmberg och Lotta Engberg – i schweizisk choklad, skriver Expressen.
– Det känns fantastiskt och oerhört smickrande, säger Malmberg till Göteborgs-Posten.
Skapelsen tog månader att färdigställa och består av mellan 100 och 150 kilo choklad, berättar Wollberg.
Men vad som kommer hända med statyn framåt återstår att se.
– Den går att äta inom ett år, men jag skulle inte rekommendera att vänta för länge i så fall.
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