Grafik: Kinas fiskeflotta övar i jättelika formationer nära Taiwan
Över 1 000 kinesiska fiskebåtar bildade i december två långa formationer norr om Taiwan och låg kvar i vattnen i över tolv timmar. Ytterligare fyra formationer har upptäckts sedan…
The Economist
China’s shadowy maritime militia is worryingly active
Big new formations north of Taiwan suggest officia…
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