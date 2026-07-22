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Grafik: Kinas fiskeflotta övar i jättelika formationer nära Taiwan

File photo, 2011: Fishing boats are seen parked in the Shenjiamen Harbor in Zhoushan, China. (AP)

Över 1 000 kinesiska fiskebåtar bildade i december två långa formationer norr om Taiwan och låg kvar i vattnen i över tolv timmar. Ytterligare fyra formationer har upptäckts sedan…

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The Economist

China’s shadowy maritime militia is worryingly active

Big new formations north of Taiwan suggest officia…

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