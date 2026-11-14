Grannarna till den mördade kvinnan i Luleå har inte tidigare hört något stök på den aktuella adressen, rapporterar TV4 Nyheterna. Området beskrivs som lugnt och de flesta som bor där är barnfamiljer eller äldre personer.

Kristina bor granne med kvinnan som var i 50-årsåldern, skriver NSD.

– Jag gick upp halv fem i morse och då såg jag att det var fullt av poliser här utanför.

Hon beskriver kvinnan som trevlig och att de nyligen hade stött på varandra.

Julia berättar att hon och hennes familj inte bott där jättelänge, men att det känns som ett väldigt tryggt område, rapporterar P4 Norrbotten.

– Det känns jättetragiskt, säger hon.

Två män sitter anhållna skäligen misstänkta för mord.