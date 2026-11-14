Två personer har gripits, skäligen misstänkta för mord, efter att en kvinna i 50-årsåldern hittats död i en bostad i Luleå under natten mot lördagen. Det skriver polisen på sin sajt.

– Jag har inget mer att berätta just nu, säger Robin Grimland, RLC-befäl på polisen, till TT.

Bostaden har spärrats av i väntan på en teknisk undersökning. Polisen håller också förhör.