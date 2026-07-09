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Länsstyrelsen i Stockholms län. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Grönt ljus för skyddsjakt på 100 dovhjortar i Tyresö

Av Adam Lindh
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Länsstyrelsen i Stockholm har beviljat skyddsjakt på 100 dovhjortar i Tyresö kommun, rapporterar Mitt i. Bakgrunden är en växande hjortstam som lett till ökad trafikfara och skador på trädgårdar.

Skyddsjakten gäller fram till den 30 juni nästa år.

Enligt kommunen har den ordinarie jakten inte varit tillräcklig för att hålla stammen på en hållbar nivå. Om 100 djur räcker för att minska problemen återstår dock att se.

– Det är ett första steg. Om det räcker eller inte får vi utvärdera efteråt tillsammans med länsstyrelsen, säger en viltvårdare till Mitt i.

Länsstyrelsen motiverar även beslutet med att det skett 30 viltolyckor de senaste fem åren
Lokaltidningen Mitt i
Det är skyddsjakt
www.lansstyrelsen.se
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