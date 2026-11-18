En av hackarna läckte 90 videoklipp från GTA 6 innan spelet släpptes.

Hackaren Arion Kurtaj, 21, som 2023 dömdes till sluten vård erkänner nu att han läckte 90 videoklipp från “GTA 6” och flera andra cyberbrott. Det uppger brittiska myndigheter, enligt Techcrunch. Kurtaj kommer nu att ställas inför rätta.

Samtidigt har en annan brittisk hackare dömts till sex års fängelse i USA för att ha stulit kryptovaluta värd minst 11 miljoner dollar genom att lura anställda att lämna ut sina inloggningsuppgifter.

Båda tillhörde kriminella hackargrupper som främst bestod av tonåringar och unga vuxna. Grupperna kopplas till hundratals attacker mot företag som Coinbase, Doordash, Mailchimp och Nvidia.