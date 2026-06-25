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Gud är tillbaka i fotbollen – nu ber spelarna öppet

Colombia’s Daniel Munoz reacts following the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, June 23. (Natacha Pisarenko /AP/TT / AP)

Fotbollsspelarna faller på knä för Allah och ber tillsammans till Gud inför matcherna. Det här är nog det mest öppet religiösa VM:et i mannaminne, skriver Financial Times.

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Financial Times

God makes a footballing comeback

World Cup players offer up prayers, Muslim prostra…

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