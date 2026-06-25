Gud är tillbaka i fotbollen – nu ber spelarna öppet
Fotbollsspelarna faller på knä för Allah och ber tillsammans till Gud inför matcherna. Det här är nog det mest öppet religiösa VM:et i mannaminne, skriver Financial Times.
Financial Times
God makes a footballing comeback
World Cup players offer up prayers, Muslim prostra…
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