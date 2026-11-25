Guld för miljoner grävs ner på kyrkogårdar
Stora summor pengar går förlorade eftersom krematorier inte sköter återvinningen av exempelvis tandlagningar rätt. Det visar en granskning från P4. Enligt radiokanalen har ädelmetaller för flera tiotals miljoner kronor grävts ner på kyrkogårdar runt om i landet.
Enligt en lag från 2016 är krematorierna skyldiga att återvinna ädelmetaller, som till exempel tandguld. Förtjänsten ska gå till Allmänna arvsfonden.
Så genomfördes granskningen
P4 har sammanställt och analyserat statistik över metallåtervinningen vid samtliga närmare 60 krematorier i landet. Statistikforskaren Ruben Seyer har sedan hjälpt till att beräkna värdet av den ädelmetall som inte återvunnits.
Det handlar om ett värde på mellan 46 och 61 miljoner kronor.
bakgrund
Allmänna arvsfonden
Wikipedia (sv)
Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond, instiftad av Sveriges riksdag 1928, dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvinge, alltså när det varken finns någon släkting närmare än kusin eller något skrivet testamente. Föreningar och andra ideella organisationer kan söka projektstöd ur fonden. Projekten ska vara av ideell karaktär till förmån för barn, ungdom, äldre över 65 år och personer med funktionsnedsättning. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet, och det är den myndighet som handlägger och föreslår vilka projekt som ska få stöd. Myndigheten Arvsfondsdelegationen beslutar sex gånger per år om vilka projekt som ska få stöd och följer upp dessa projekt. Delegationen ser också till att erfarenheterna från verksamheten sprids och informerar om arvsfondens ändamål och medlens användningsområde. Delegationen har nio ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, som utses av regeringen. Ordförande sedan år 2024 är Ulrika Stuart Hamilton. Tidigare ordföranden inkluderar Niklas Ekstrand (2024), Gunilla Malmborg (2022-2024) och Håkan Ceder (2016-2022). Cirka 400 projekt får varje år stöd ur Allmänna arvsfonden. År 2024 delades 997 miljoner kronor ut.
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