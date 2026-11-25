Stora summor pengar går förlorade eftersom krematorier inte sköter återvinningen av exempelvis tandlagningar rätt. Det visar en granskning från P4. Enligt radiokanalen har ädelmetaller för flera tiotals miljoner kronor grävts ner på kyrkogårdar runt om i landet.

Enligt en lag från 2016 är krematorierna skyldiga att återvinna ädelmetaller, som till exempel tandguld. Förtjänsten ska gå till Allmänna arvsfonden.