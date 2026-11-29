Siriusspelaren Joakim Persson hade svårt att hitta orden efter segern borta mot IFK Göteborg på söndagseftermiddagen.

– Det är helt otroligt, jag kan inte fatta det, säger han till Radiosporten.

Sirius såg ut att bli omkört i de sista omgångarna av allsvenskan – det av ett slutspurtande Hammarby. Men i sista omgången, när Stockholmslaget hade allt i sina händer, förlorade laget borta mot Västerås. Vilket gav Sirius slagläget.

– Det har känts som om allt har gått emot oss, men vi har rest oss och tar en så stark trea här och vinner, säger Isak Bjerkebo till Sveriges Radio.