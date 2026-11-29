VÄS–HAM 1–0 | IFK–SIR 0–0 | Västerås chockar Hammarby och tar ledningen i den potentiella guldmatchen. Målet kom efter en hörna där Axel Sountonoma Taonsa nickade in ledningsmålet i den 21:a minuten.

Därmed är Sirius just nu på första plats i allsvenskan. Laget möter IFK Göteborg på Gamla Ullevi där det ännu är mållöst. Om Uppsalalaget tar fler poäng än Hammarby tar Sirius sitt första guld.

För att Sirius gulddrömmar ska hållas vid liv måste alltså Hammarby förlora poäng på Hitachi Energy Arena, och det samtidigt som Sirius tar fler poäng än Stockholmslaget.

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