Gulfstater stöder Omans avgiftsförslag för Hormuz

Oman har fått stöd från flera Gulfstater för ett förslag som skulle ge Iran möjlighet att ta ut frivilliga avgifter från fartyg som passerar Hormuzsundet. Det skriver Reuters med hänvisning till en källa.

Enligt källan skulle Iran inte få ensidig kontroll över sundet och avgifterna skulle vara frivilliga. Modellen beskrivs som liknande den i Malackasundet, där Indonesien, Malaysia och Singapore tar emot frivilliga bidrag för att finansiera navigation, miljöskydd och sjöräddning.

USA motsätter sig förslaget då de anser att obligatoriska avgifter skulle strida mot internationell rätt.

Iran har tidigare sagt att landet vill förvalta Hormuzsundet tillsammans med Oman, som kontrollerar den motsatta sidan av sundet.