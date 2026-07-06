Guterres: Låt inte barn bli försökskaniner för AI
FN:s generalsekreterare António Guterres varnar för att låta AI-system forma framtiden utan tillräcklig övervakning och styrning, rapporterar AFP.
– De skriver kod, agerar på nätet och fattar beslut med mindre och mindre mänsklig översyn, säger Guterres vid en FN-konferens om artificiell intelligens som inleds i Genève i dag.
Enligt Guterres måste världen nu upprätta ett globalt system för styrning av tekniken.
FN-chefen anser också att barn måste skyddas från oreglerad användning av AI.
– Inget barn borde bli en försökskanin.
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