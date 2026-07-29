Hade 300 kilo knark hemma – får tolv års fängelse

En 35-årig man i Solna utanför Stockholm döms till tolv års fängelse för att ha hanterat över 300 kilo narkotika i sin lägenhet, rapporterar Mitt i.

Vid fem tillfällen har han tagit emot 237 kilo amfetamin, 20 kilo kokain och 49 kilo 3-CMC, även kallat kristall. Det mesta förvarades i bostaden, förpackades och såldes vidare.

Mannen erkänner brott men förnekar mängden. Förutom synnerligen grovt narkotikabrott döms han också för grovt vapenbrott eftersom han hanterat sex pistoler.

En jämnårig kvinna som bor ihop med mannen stod också åtalad, men frias från grovt narkotikabrott. Hon hävdar att hon trodde att kartongerna och påsarna innehöll dopningspreparat.