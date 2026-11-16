Den australiska politikern Helen Haines har fått lämna sjukhuset, nästan en månad efter att ha blivit attackerad med en bil i de sydöstra delarna av landet. Det rapporterar australiska ABC.

– Detta är väldigt positivt, och jag är så tacksam för den proffsiga och omtänksamma vård jag har fått, säger hon i ett uttalande.

65-åringen blev påkörd utanför sitt kontor och förlorade båda sina ben. Den 43-årige bilföraren sitter häktad för att medvetet ha attackerat Haines.