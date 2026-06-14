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Människor sitter vid Coogee beach efter lördagens hajattack. (Nadir Kinani/AP/TT)
Hajattackerna i Australien

Haj attackerade kvinna i Sydney – stränder har stängts

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Under lördagen skadades en 35-årig kvinna allvarligt efter att ha blivit attackerad av en haj vid Coogee beach i Sydney, rapporterar Reuters. Hon räddades av en person på en paddleboard och fördes till sjukhus, där hon uppges vara i ett ”kritiskt men stabilt tillstånd”.

Nu har lokala myndigheter stängt både den och flera närliggande stränder i 24 timmar, skriver BBC. Man har även diskuterat möjligheten att drönarövervaka stränderna, för att kunna upptäcka hajar.

Under de senaste veckorna har två personer dött efter hajattacker i närheten av Perth i västra Australien, enligt BBC.

Myndigheterna överväger fler åtgärder för att förebygga hajattacker
Reuters  · Ofta betalvägg
Hjälten berättar: ”Jag har bara sett en större haj en gång tidigare”
www.theguardian.com
Vittnet: ”Det var väldigt mycket blod i vattnet”
BBC
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