Haj attackerade kvinna i Sydney – stränder har stängts

Under lördagen skadades en 35-årig kvinna allvarligt efter att ha blivit attackerad av en haj vid Coogee beach i Sydney, rapporterar Reuters. Hon räddades av en person på en paddleboard och fördes till sjukhus, där hon uppges vara i ett ”kritiskt men stabilt tillstånd”.

Nu har lokala myndigheter stängt både den och flera närliggande stränder i 24 timmar, skriver BBC. Man har även diskuterat möjligheten att drönarövervaka stränderna, för att kunna upptäcka hajar.

Under de senaste veckorna har två personer dött efter hajattacker i närheten av Perth i västra Australien, enligt BBC.