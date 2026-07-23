Uppgifter: Hammarbys värvning är dyraste någonsin

Amin Boudri under en match för Gais i oktober 2025.

Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudri är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor.

– Så fort Hammarby kom in i bilden kände jag att det här känns perfekt, säger Boudri i ett pressmeddelande.

Boudri spelade flera år i Gais, men lämnade klubben i januari för att ansluta till Los Angeles FC. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår.