Uppgifter: Hammarbys värvning är dyraste någonsin
Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudri är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor.
– Så fort Hammarby kom in i bilden kände jag att det här känns perfekt, säger Boudri i ett pressmeddelande.
Boudri spelade flera år i Gais, men lämnade klubben i januari för att ansluta till Los Angeles FC. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår.
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