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Amin Boudri under en match för Gais i oktober 2025. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Sport

Uppgifter: Hammarbys värvning är dyraste någonsin

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudri är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor.

– Så fort Hammarby kom in i bilden kände jag att det här känns perfekt, säger Boudri i ett pressmeddelande.

Boudri spelade flera år i Gais, men lämnade klubben i januari för att ansluta till Los Angeles FC. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår.

Har skrivit kontrakt till 2030
Expressen
Boudri om livet i Los Angeles (27 mars)
www.fotbollskanalen.se
Boudri: ”Känslan är på topp”
pressmeddelande · www.hammarbyfotboll.se
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