Ekonomen Magnus Dahlquist har utsetts till ny rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Det rapporterar TT.

Dahlquist väntas tillträda 1 juli 2027. Han efterträder Lars Strannegård, som suttit på posten i 13 år.

– Jag ser stora möjligheter att stärka vår internationella position och fortsätta locka de allra bästa talangerna från hela världen, säger Dahlquist i ett pressmeddelande.

Förordnandet gäller i fem år med möjlighet till förlängning.