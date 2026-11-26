Handels får ny rektor: ”Ska fortsätta locka talanger”
Ekonomen Magnus Dahlquist har utsetts till ny rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Det rapporterar TT.
Dahlquist väntas tillträda 1 juli 2027. Han efterträder Lars Strannegård, som suttit på posten i 13 år.
– Jag ser stora möjligheter att stärka vår internationella position och fortsätta locka de allra bästa talangerna från hela världen, säger Dahlquist i ett pressmeddelande.
Förordnandet gäller i fem år med möjlighet till förlängning.
bakgrund
Magnus Dahlquist
Wikipedia (sv)
Magnus Dahlquist, född 1968, är en svensk ekonom. Dahlquist avlade doktorsexamen 1995 vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Dahlquist var forskare vid The Institute for Financial Research (SIFR) vid Handelshögskolan i Stockholm mellan 2002 och 2013 och SIFR:s direktör mellan 2003 och 2008. Han innehar Peter Wallenbergs professur i finansiell ekonomi vid samma högskola (2006-). Dahlquist har varit rådgivare till flera finansiella institutioner samt statliga myndigheter, bland annat Pensionsmyndigheten, Sveriges riksbank, Riksgälden och den norska centralbankens vetenskapsråd. Dahlquist är styrelseledamot i Polar Music Prize, pensionsfonden i Svenska kyrkan, Handelshögskolan i Stockholms direktion och Nobelstiftelsen.
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