Här är de nominerade till Stora journalistpriset
Under torsdagen presenterades de nominerade till Stora journalistpriset. Bland dem som kan vinna kategorin ”årets avslöjande” finns bland annat Expressen-journalisten Inas Hamdan med sin uppmärksammade granskning ”Firar terror och hyllar diktaturer” om Vänsterpartiets kandidater.
Även Sveriges Radios ”Elsa får inte komma hem” och ”Jakten på Münchhausen-mammorna”, samt SvD och GP:s granskning ”Dina ögon, deras data” om Metaglasögon tävlar i kategorin.
Bland de nominerade i kategorin ”årets förnyare” finns Bo Göran Bodins SVT-dokumentär ”Hatet” om Joakim Lundell. Även GP:s serie ”Maktens korridorer” är nominerad i kategorin.
Den politiska kommentatorn Viktor Barth-Kron, P4-programledaren Titti Schultz, och fotbollskommentatorn Siavoush Fallahi är nominerade till ”årets röst”.
Alla nominerade
Nominerade i kategorin årets berättare
1. Karin Hållsten och Anna Frey, P1 dokumentär, Sveriges Radio
”Du som brukade vara min mamma” – om en mammas alzheimerssjukdom.
2. Karin af Klintberg och Teresa Alldén, Netflix
”Trustorhärvan” – om Trustorhärvan
3. Malena Rydell, Dagens Nyheter
”Mamma sa: Lova att du aldrig blir politiker” – Intervju med Anna Lindhs son
Årets förnyare
1. Titti Schultz, Ola Rosling, Joel Lindqvist och Hans Falk, Sveriges Radio
”Sanningens ögonblick”
2. Bo Göran Bodin, Dokument inifrån, SVT
”Hatet” – Om influencern Joakim Lundell
3. Tobias Andersson Åkerblom, Sofia Boo, Tove Lillsund, Göteborgs-Posten
”Maktens korridorer” – GP har gått igenom registrerade besök och kartlagt vilka som faktiskt får tillträde till politikerna i Sveriges riksdag.
Årets röst
1. Viktor Barth-Kron, politisk kommentator, Expressen
2. Titti Schultz, programledare P4 Extra, Sveriges Radio
3. Siavoush Fallahi, fotbollskommentator, TV4
Juryn har fått in 788 bidrag totalt och nomineringsperioden avslutades i september.
Årets avslöjande
1. Inas Hamdan, Expressen
”25 V-kandidater som firar terror och hyllar diktaturer”
2. Maria Ridderstedt och Markus Alfredsson, Sveriges Radio, Kaliber
”Elsa får inte komma hem & jakten på Münchhausen-mammorna”
3. Julia Lindblom, Ahmed Abdigabdir och Naipanoi Lepapa, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten
”Dina ögon, deras data”