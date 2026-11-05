Under torsdagen presenterades de nominerade till Stora journalistpriset. Bland dem som kan vinna kategorin ”årets avslöjande” finns bland annat Expressen-journalisten Inas Hamdan med sin uppmärksammade granskning ”Firar terror och hyllar diktaturer” om Vänsterpartiets kandidater.

Även Sveriges Radios ”Elsa får inte komma hem” och ”Jakten på Münchhausen-mammorna”, samt SvD och GP:s granskning ”Dina ögon, deras data” om Metaglasögon tävlar i kategorin.

Bland de nominerade i kategorin ”årets förnyare” finns Bo Göran Bodins SVT-dokumentär ”Hatet” om Joakim Lundell. Även GP:s serie ”Maktens korridorer” är nominerad i kategorin.

Den politiska kommentatorn Viktor Barth-Kron, P4-programledaren Titti Schultz, och fotbollskommentatorn Siavoush Fallahi är nominerade till ”årets röst”.