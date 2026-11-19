Det blev dubbelseger för Expressen när Stora journalistpriset delades ut i Bonniers konsthall på torsdagen.

Reportern Inas Hamdan vinner i kategorin Årets avslöjande för sin lista på 25 V-politiker som bland annat förnekat Förintelsen, hyllat terror eller spridit hat och antisemitism.

Tidningens politiske kommentator Viktor Barth-Kron vinner Årets röst.

Årets berättare tilldelas DN:s Malena Rydell för hennes intervju med Anna Lindhs son David Lindh, där han talar ut om sitt liv efter mordet på modern.

Bo-Göran Bodin på SVT vinner Årets förnyare för ”Dokument inifrån: Hatet” om influeraren Joakim Lundell och hans familjeförhållanden.