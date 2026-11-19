Succé för Expressen på Stora journalistpriset
Det blev dubbelseger för Expressen när Stora journalistpriset delades ut i Bonniers konsthall på torsdagen.
Reportern Inas Hamdan vinner i kategorin Årets avslöjande för sin lista på 25 V-politiker som bland annat förnekat Förintelsen, hyllat terror eller spridit hat och antisemitism.
Tidningens politiske kommentator Viktor Barth-Kron vinner Årets röst.
Årets berättare tilldelas DN:s Malena Rydell för hennes intervju med Anna Lindhs son David Lindh, där han talar ut om sitt liv efter mordet på modern.
Bo-Göran Bodin på SVT vinner Årets förnyare för ”Dokument inifrån: Hatet” om influeraren Joakim Lundell och hans familjeförhållanden.
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