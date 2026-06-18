Här är den optimala pinnen

Konstnärsduon John Huntington och Per-Arne Sträng, som kallar sig själva ”Kanslibyrån”, har nu en gång för alla tagit fram en mall för hur den optimala pinnen ska se ut.

De har genom ett konstprojekt analyserat och jämfört 162 ”bra” pinnar och kommit fram till att en ”standardpinne” är 53 centimeter lång och 1,4 centimeter bred.

– När man hittar en bra pinne känner man ofta det, men inte alltid kan man beskriva varför, säger Huntington till GP.