ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En prototyp av en ”standardpinne”. (Kungsbacka konsthalll)
Nöje & kultur

Här är den optimala pinnen

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Konstnärsduon John Huntington och Per-Arne Sträng, som kallar sig själva ”Kanslibyrån”, har nu en gång för alla tagit fram en mall för hur den optimala pinnen ska se ut.

De har genom ett konstprojekt analyserat och jämfört 162 ”bra” pinnar och kommit fram till att en ”standardpinne” är 53 centimeter lång och 1,4 centimeter bred.

– När man hittar en bra pinne känner man ofta det, men inte alltid kan man beskriva varför, säger Huntington till GP.

Konstnärerna sökte efter konst i vardagliga situationer och föremål
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Kulturhuset Fyren i Kungsbacka har uppmanat människor att lämna in bra pinnar
Sveriges Television
Huntington och Sträng har analyserat pinnarna i åtta kategorier
recension · Sveriges Radio
Annons
Överraska med blombud för student, examen och sommarens alla firanden!
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen