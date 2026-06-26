”Häxorna” som jagar ryska soldater i ockuperat Ukraina
Den tjetjenska befälhavaren trodde att han flirtade med en ensam ukrainsk hemmafru. I själva verket skrev han med en underrättelseofficer – och bilden han skickade från baracken rö…
The Atlantic
The Warrior-Witches of Ukraine’s Resistance
An underground intelligence network uses subterfug…
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