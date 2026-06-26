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”Häxorna” som jagar ryska soldater i ockuperat Ukraina

Women cry as they attend a protest against the Russian war in Ukraine in front of the Russian embassy in Berlin, 2024. (Markus Schreiber/AP)

Den tjetjenska befälhavaren trodde att han flirtade med en ensam ukrainsk hemmafru. I själva verket skrev han med en underrättelseofficer – och bilden han skickade från baracken rö…

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The Atlantic

The Warrior-Witches of Ukraine’s Resistance

An underground intelligence network uses subterfug…

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