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Lisa Cook. (Ken Cedeno / AP)
Fed vs inflationen

HD stoppar Trumps historiska försök att sparka Cook

Av Aron Sigblad
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USA:s högsta domstol stoppar president Donald Trump från att avsätta Fed-ledamoten Lisa Cook. Det rapporterar flera medier.

Med röstsiffrorna 5–4 slog domstolen på måndagen fast att ledamöter i Federal Reserve endast får avsättas om det finns ”saklig grund”. Domstolen konstaterade också att kongressen av ”goda skäl” har begränsat presidentens befogenheter i frågan för att värna centralbankens oberoende.

Beslutet kommer efter att Högsta domstolen tidigare i år slog fast att Trump saknade befogenhet att använda nödlagstiftning för att införa omfattande tullar.

Var första gången en amerikansk president försökte avsätta en Fed-ledamot
Reuters  · Ofta betalvägg
HD:s ordförande: Ett godkännande skulle öppna dörren för presidenten att ”när som helst utan rättslig prövning ”avsätta en ledamot
AFP  · Ofta betalvägg
Trump fick samtidigt rätt att sparka en högt uppsatt FTC-tjänsteman utan särskild grund
Bloomberg  · Ofta betalvägg

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Notan för Trumps försök att sparka Cook: 12 miljoner (18 juni)
CNBC
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Fed vs inflationenDonald TrumpUSA:s högsta domstolFederal ReserveUSAAmerikansk politik