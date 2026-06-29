HD stoppar Trumps historiska försök att sparka Cook
USA:s högsta domstol stoppar president Donald Trump från att avsätta Fed-ledamoten Lisa Cook. Det rapporterar flera medier.
Med röstsiffrorna 5–4 slog domstolen på måndagen fast att ledamöter i Federal Reserve endast får avsättas om det finns ”saklig grund”. Domstolen konstaterade också att kongressen av ”goda skäl” har begränsat presidentens befogenheter i frågan för att värna centralbankens oberoende.
Beslutet kommer efter att Högsta domstolen tidigare i år slog fast att Trump saknade befogenhet att använda nödlagstiftning för att införa omfattande tullar.
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