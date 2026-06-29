HD stoppar Trumps historiska försök att sparka Cook

USA:s högsta domstol stoppar president Donald Trump från att avsätta Fed-ledamoten Lisa Cook. Det rapporterar flera medier.

Med röstsiffrorna 5–4 slog domstolen på måndagen fast att ledamöter i Federal Reserve endast får avsättas om det finns ”saklig grund”. Domstolen konstaterade också att kongressen av ”goda skäl” har begränsat presidentens befogenheter i frågan för att värna centralbankens oberoende.

Beslutet kommer efter att Högsta domstolen tidigare i år slog fast att Trump saknade befogenhet att använda nödlagstiftning för att införa omfattande tullar.