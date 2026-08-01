Nedröstade Fed-ledamöterna: Bäddat för oväntad chock

Fedchefen Kevin Warsh var en av nio ledamöter som ville behålla räntan på dagens nivåer.

Det var ett misstag av amerikanska centralbanken att inte höja räntan vid sitt sammanträde i onsdags. Det menar de tre kommittémedlemmar som pläderade för en höjning men blev nedröstade under mötet, skriver CNN.

USA har haft en inflation som legat över tvåprocentsmålet sedan mars 2021 och även om den senaste inflationsrapporten var lindrigare än väntat, ligger inflationen i landet fortfarande på 3,7 procent.

”Utan åtstramningar kommer inflationen sannolikt att ligga över målet tills det sker en oväntad chock” skriver Lorie Logan, som representerar Dallas Fed i kommittén, enligt Axios.

Neel Kashkari, en annan ledamot som blev nedröstad, jämför dagens situation med oljekrisen på 1970-talet. Han tror dessutom att de enorma investeringar som nu görs på datacenter riskerar att driva på inflationen ytterligare.