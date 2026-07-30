Analyser: Fed-chefens besked väcker marknadens misstro

Federal Reserves besked att lämna styrräntan oförändrad borde ha varit en icke-händelse. I stället fick den bristfälliga kommunikationen från USA:s nye centralbankschef Kevin Warsh marknadsräntorna att rusa mer än det gjort på över ett år och Wall Street att falla. Det skriver Bloombergs John Authers i en analys.

Enligt Authers visar ränterörelserna att marknaden tror att Warsh begått ett misstag som kan tvinga Fed till större räntehöjningar längre fram. ”Det är ett tydligt misstroendevotum”, skriver han.

Enligt CNBC:s Matt Peterson väcker marknadens reaktion frågor om Warshs trovärdighet i fråga om inflationen. Före tillträdet pekade han ut föregångaren Jerome Powells bristande trovärdighet som en orsak bakom stigande marknadsräntor. Warshs nya förklaring att uppgången speglar en stark ekonomi verkar marknaden inte köpa.

Tre av tolv Fed-ledamöter ville höja räntan och den skaran lär växa om inflationen inte vänder ner. ”Det sätter Warsh i en svår sits. Redan efter några månader på posten riskerar hans trovärdighet att ha urholkats – både på marknaden och inom Federal Reserve”, skriver Matt Peterson.